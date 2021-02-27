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確診率遠低全球 疫情指揮中心週年公開防疫成果

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

今天是中央流行疫情指揮中心一級開設滿一週年的日子，指揮中心公布這一年來台灣的防疫成果數據，台灣不僅確診率遠低於全球，也因醫護照顧良好，死亡率相當低。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情指揮中心表示，截至今天，全台累計新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案共有954例，每10萬人有4人確診；相較國際數據，截至今早已有1.1億人感染，每10萬人有1473人，顯示台灣感染狀況比國際低很多。

在死亡率數據方面，周志浩說，根據約翰霍普金斯大學統計，台灣至今共有9例死亡個案、累計954例個案，死亡率約為0.9%，每10萬人口死亡數0.04人。

周志浩說，反觀全球總死亡數252萬4142人、致死率2.2%，每10萬人口死亡數32.82人，台灣每10萬人口死亡率在全球174國當中排名第171名，倒數第4。

在確診率方面，台灣防疫成果也名列前茅。周志浩表示，綜觀全球193國，台灣每10萬人口確診數為4人，排名第186名，確診率比台灣低的國家都是人口數很少的國家；每百萬人口死亡數為0.4人，排名179名；台灣的致死率為0.9%，比全球致死率2.2%低得多，排名151名，也代表台灣對病人照顧非常好。

新冠肺炎 COVID-19

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