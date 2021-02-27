陳時中：國產疫苗7月施打

立法院新會期昨日開議，邀請行政院長蘇貞昌就有關COVID-19篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金進行專案報告並備質詢，蘇揆表示，新冠肺炎疫苗採外購與國內研發並行，而國產疫苗研發狀況，衛生福利部部長陳時中說，如果一切順利的話，7月就可能施打國產疫苗。

蘇揆在專案報告時表示，目前確定獲得國外疫苗約2,000萬劑，包括COVAX的476萬劑，阿斯特捷利康（AZ）疫苗1,000萬劑，以及莫德納（Moderna）疫苗505萬劑，最快今年第1季起陸續供應，另有500萬劑待簽約。

國內疫苗研發部分，現已有高端、聯亞兩家藥廠進入二期臨床試驗。蘇揆說，政府全力協助加速國內疫苗研發上市，並給予經費補助，行政流程和緊急使用授權將予以支持；疫苗是重要防疫戰略物資，政府會確保未來能自給自足，將疫苗製造、研發掌握在自己手上，未來甚至幫助有需要的國家。

民進黨立委趙天麟詢問陳時中，國產疫苗最快何時可以施打，陳時中回應，期中報告高端比聯亞快一個月，因為它在二期中早一個月被核准，預計3月底施打完第一劑、4月底施打第二劑，再追蹤一個月，對於免疫抗原性提出報告，一切順利，可能在6月底提出報告。

陳時中指出，政府現在對於查廠和確效也同步在進行，高端可能會比較早一點收案完成，如果一切順利，7月就可能施打國產疫苗。

聯亞第二期臨床試驗執行總計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，第二期臨床試驗採多中心，從北至南十家醫院執行，安慰劑對照、隨機分派、觀察者盲性設計。希望在3月中下旬所有受試者打完第一劑，第二劑需間隔28天後、約4月下旬打完兩劑。

黃高彬預估，兩劑接種完成需28天產生免疫力，收集更多數據來確認疫苗安全性及有效性，爭取儘速取得緊急授權，讓國產疫苗加入抗疫戰場最前線，目前初估聯亞年中產能可達1,000萬劑，年底產能更上看1億劑，有望外銷巴西、印度等。