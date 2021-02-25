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首批疫苗將抵台 桃機：專案處理擬機邊提領

中央社 / 桃園機場25日電
新冠疫苗示意圖。美聯社
新冠疫苗示意圖。美聯社

首批新冠肺炎疫苗將抵台。桃園機場公司今天表示，仍在會勘相關作業程序，將以專案方式處理，原則上疫苗下機後直接進行機邊驗放、運送，以縮短作業時間，細節仍可能調整。

根據COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）公布首批新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗配送名單，台灣預計將可取得20萬劑牛津（AZ）疫苗；桃園國際機場公司今天表示，目前尚未接獲確切的抵台時間通知。

桃機公司表示，疫苗需要溫控，一般常規化的疫苗運送，會在下機後先進到航空貨物集散站的冷藏倉庫做暫時性貯放，再由冷凍車進行配送。

但由於此案特殊，桃機公司表示，新冠肺炎疫苗下機的部分，應該會採取專案機邊提領的方式，下機後直接在機邊進行驗放，由冷凍車到機下裝載後，在管制口不下貨，航警直接進行檢查，然後直接運送到目的地，省略一般要進入冷藏倉庫的程序。

桃機公司表示，保持疫苗溫控最好的做法，就是不拆產品包裝和運送包裝，疫苗一下飛機後，在機邊直接進行提貨，全程縮短機邊作業時間，相關細節仍在研擬中，確切過程將配合中央進行調整，目前尚未完全定案。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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