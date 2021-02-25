大增！ 新冠境外+5 皆菲律賓女移工 三次採檢才確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增5例境外移入新冠肺炎確定病例(案948至952)，均為菲律賓籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，今年2月3日搭乘同班機來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至集中檢疫所檢疫。

陳時中指出，5名個案曾於2月16日接受檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至住宿地點自主健康管理，2月23日由仲介安排專車接送至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診。

次日再驗5人核酸皆為陰性；另除案951血清抗體IgM及IgG均陽性外，其餘4人皆IgM陰性、IgG陽性；5人迄今皆無症狀。個案於自主健康管理期間除至醫院採檢外，其他時間均無外出，已掌握專車接觸者共19人，因皆有佩戴口罩，故列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，截至目前國內累計17萬3472例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含17萬1619例排除)，其中951例確診，分別為835例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、906人解除隔離、36人住院隔離中。