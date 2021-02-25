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焦糖哥哥巧遇陳菊高鐵合影「未戴口罩」藍批：陳時中敢罰嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
焦糖哥哥（右）和陳菊巧遇合照。圖取自焦糖哥哥臉書
焦糖哥哥（右）和陳菊巧遇合照。圖取自焦糖哥哥臉書

從兒童界轉戰名嘴網紅的焦糖哥哥陳嘉行日前在高鐵站內巧遇監察院長陳菊，在臉書開心秀出合照，卻被人發現兩人都未戴口罩，挨批未以身作則，衛福部是否該罰。

焦糖哥哥23日在臉書發文，下課後到高鐵左營站搭車，忽然有人叫他，抬頭一看是監察院長陳菊，直呼高雄這麼大也能巧遇太有緣份了，他還曬出和陳菊的合影。卻被發現兩人在站內都沒戴口罩，陳菊的口罩是拿在手上的。

國民黨發言人洪于茜對此在臉書批評，陳菊貴為監察院長，衛福部長陳時中應該不敢罰，也批焦糖哥哥身為一個具影響力的意見領袖，應該將防疫以身作則，把口罩戴好和維持社交距離。

據衛福部發布的防疫政策，搭乘高鐵台鐵、捷運、客運的大眾運輸工具將要求乘客一律戴口罩，勸導不聽最高重罰新台幣1萬5千元。

洪于茜指出，高鐵去年12月1日就規定旅客進入高鐵車站，舉凡車站大廳、售票處等非付費區，都必須全程配戴口罩，僅飲食期間可以短暫拿下。這個規定今年2月1日起做了一些調整，除了喝水、服藥、哺乳等生理需求的飲食外，其餘皆全面禁止。

近日政府進一步放寬防疫限制，交通部日前表示指揮中心已同意，3月2日起放寬大眾運輸與郵局營業區域內禁止飲食限制，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢後仍須佩戴口罩，但228連續假期仍維持原有於大眾運輸不得飲食的規定。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 陳菊

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