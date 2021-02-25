疫情下入境檢疫眾生相 台灣經驗登上紐時

2019冠狀病毒疾病大流行後，嚴格防疫的國家要求入境旅客檢疫。紐約時報今天報導多名旅客檢疫時如何度過枯燥日子，並分享台裔導演李立磐在台北入住防疫旅館的見聞。

報導寫道，這些旅客檢疫時沒有舒適生活，也不像夏威夷考艾島（Kauai）和英屬維京群島等地的「度假村泡泡」，旅客等待新型冠狀病毒檢測陰性反應結果時，能相對自由地在寬廣的度假村中漫步。

報導中的旅客體驗到典型檢疫生活，也就是每天被關在房間中長達兩週，而且需要自掏腰包。以澳洲新南威爾斯州為例，一名成人檢疫兩週價碼為3000澳幣（約新台幣6萬2000元），一家四口檢疫兩週費用上看5000澳幣。

除台灣、澳洲外，紐西蘭、中國、突尼西亞等國也都在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後要求入境旅客住進防疫旅館，而且入境要有具說服力的理由，包括探望生病的親人、「必要」出差或永久移居。

多數人都接受疫情下跨國旅行帶來的不便，及檢疫期間無可避免的幽閉恐懼症。養成類似正常生活的規律作息雖能產生舒適感，這些旅客仍渴望與人互動、呼吸新鮮空氣、品嚐多樣食物。

對疫情爆發後習慣在家上班的人來說，入境檢疫似乎沒什麼大不了。拍過短片「別逞英雄」（Don't Be aHero）、以舊金山為家的李立磐（Pete Lee）飛到台灣工作並探親時，就不擔心入境檢疫。

李立磐抵台後入住台北路徒行旅，檢疫到第8天，他坦承初次聽聞檢疫兩週規定時有點太過自信，「我原本每天待在舊金山公寓裡22小時！結果這體驗出乎意料緊繃，少了外出那2小時差很多」。

報導寫道，檢疫生活過得如何，很大一部分取決於防疫旅館和旅遊目的地。有些地方允許旅客選擇防疫旅館，有些則在旅客抵達後指定。李立磐能從台灣政府提供的名單自行挑選並預訂防疫旅館，名單列有旅館地點、價格、房型及是否有窗戶。

入境澳洲與紐西蘭則無從選擇，飛機落地後乘客被集體載到有空房的防疫旅館，他們大多不知道巴士開往哪裡，直到停妥才知道旅館長怎樣。

檢疫日子枯燥乏味是一大考驗，靠工作打發時間是解決辦法之一。美國計劃生育協會（PPFA）資深總監謝泰然（Tait Sye）去年11月從華府飛往台北，在瀚寓酒店檢疫時，他多數作息配合美國東岸時間，從晚間10時工作到隔天上午6時。

每天三餐既能提醒時間流逝，又能打破單調的乏味感，變成檢疫生活非常重要的部分。

謝泰然在台北從防疫旅館附近的餐廳訂餐，發現食物品質差距很大。讓他留下好印象的是甘牌燒味的米其林星級餐點、以火雞造型紙盒點綴的貼心感恩節晚餐，有次訂到糟糕透頂的披薩則令他不堪回首。

為了解悶，旅客檢疫時常用社群媒體與人互動。臉書（Facebook）上有不同地區的防疫旅館社團，成員分享用房內熱水壺煮蛋、用熨斗「烹飪」的訣竅，讓苦悶的旅客有種歸屬感。

李立磐檢疫時則用語音社群平台Clubhouse主導拍片溝通，並花時間玩交友軟體Tinder，認識一名在台北另一家旅館檢疫快結束的女子。