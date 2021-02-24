3月1日起 民眾參加大型集會得全程戴口罩

中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量國際陸續傳出新冠肺炎變種病毒株，3月1日起，民眾參加大型集會活動要全程戴口罩。

秋冬專案原訂實施至2月28日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午宣布多項解禁措施，包含3月1日起恢復非本國籍者入境及轉機；恢復低/中低風險國家/地區可入境者來台從事短期商務可申請縮短居家檢疫；另也恢復外籍人士有條件到台灣就醫。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，儘管有多項解禁，但秋冬專案中入境需核酸檢驗證明、入境台灣前要事先安排檢疫居所，以防疫旅宿或1人1戶為主，也需要到入境檢疫系統完成線上健康申報並切結相關規定。

此外，指揮中心在2020年12月24日公告「參加大型集會活動之民眾應全程佩戴口罩並遵守飲食規定」原實施至今年2月28日止。

陳時中說，考量目前各國陸續傳出變異病毒株，為避免因辦理大型活動造成社區傳播風險，3月1日起，民眾參加大型集會活動期間仍應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；未戴口罩或任意飲食，經工作人員勸導不聽者，由違反義務行為地的地方政府依傳染病防治法第70條第1項規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。