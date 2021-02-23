比疫情前增30倍！1922防疫專線全年無休 接202萬通電話

疾管署1922專線是防疫功臣，指揮中心公布，自去年1月23日新冠肺炎疫情發生以來，截至今年1月底，進線達202萬通，比疫情前增約30倍。1922全年無休，多種語言都有通。

台灣2003年發生SARS疫情，民眾大量進線詢問傳染病相關疑問，防疫人員耗費多時解答民眾疑慮，進而影響防疫工作。

疾管署2004年建置「1922民眾疫情通報與諮詢服務中心」，並委託中華電信營運。過去一年協助2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，解答民眾疑慮、舒緩民眾情緒，及相關因應作為。

中華電信協理莊文明下午在記者會表示，自2020年1月23日至2021年1月底為止，1922專線總進線已達202萬通，較2019年疫情發生前增加約30倍，其中後送相關業務單位及部會共計約8.4萬多件。為因應民眾大量進線，客服中心於短時間緊急調度人力支援，人員由原先16人增加至300餘人，以紓解客服中心話務量。

莊文明說，民眾進線1922專線前三大諮詢類別包括隔離/請假/自主管理、居家檢疫相關注意事項（如：居家檢疫期間就醫領藥、垃圾清理、供餐等）以及居家檢疫安置問題（如：1人1戶原則、預訂防疫旅宿/集中檢疫所、有生活照顧需求能否共同一戶）等。

指揮中心表示，1922專線提供全年無休且24小時免付費，國、台、客、英語都可通；聽語障者也可將傳染病諮詢傳送至cdc1922＠cdc.gov.tw信箱或傳真（電話：0800-655955），隨後將由1922客服人員儘速回復；另該專線也設有語音留言服務，如民眾不願線上等候，可利用語音留言，後續將由專人回電。