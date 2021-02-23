AZ疫苗二劑至少間隔8周 國內最快六月才有完整保護力者

傳我首批新冠疫苗最快本周抵達，最能是AZ疫苗，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)原建議，ＡＺ疫苗兩劑需間隔28天，但指揮中心指揮官陳時中今公布，AZ疫苗接種時程變更，第一劑與第二劑需至少間隔8周，將拉長為最快六月初國內才會出現完整保護力者。

若首批ＡＺ疫苗如期二月底抵台，三月初即可開打第一劑，原ＡＺ疫苗兩劑需間隔28天，約四月初開打第二劑，據牛津大學臨床數據分析，接種後22天產生免疫力，國內最快在五月初就能出現具完整保護力者。如今間隔時間長，完整保護力者將延後至六月初才會出現。

陳時中說，AZ疫苗施打時，原於2月20日核准用法第一季和第二季間隔4-12周，ACIP近期修該規定，接種間隔修改為8周以上，根據最新研究結果，接種一劑效果為76％，接種12周以上後，再施打第二劑保護力可提升到86.4％，確實間隔時間比較長效果會更好。

陳時中也引用世界衛生組織建議AZ疫苗間隔8-12周，「這是根據時間間隔效率，加上WHO建議」，所以ACIP委員建議我接種時程修改為八周以上，這是接種最新變化和大家報告，接種時間等會再根據後市場資料進行滾動式檢討。