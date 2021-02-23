新冠肺炎傳播不止，截至20日，全球染疫人數突破1.1億位、超過244萬人病逝。隨著越來越多疫苗問世、開打，全世界都將防疫目光投注於此——國際與台灣的疫苗接種進度，又分別有哪些進展？

#新冠疫苗 除了本週抵台的AZ疫苗，台灣還有哪些新冠肺炎疫苗？

台灣將收到第一批新冠肺炎疫苗，計有20萬劑牛津AZ疫苗。最快會在送達七日後開打；施打第一順位是醫事人員，接序則是中央與地方防疫人員、警察、社福長照人員與軍人。美聯社

台灣拿到多少疫苗？何時能打疫苗？隨著各國接種消息傳出，人們也更加關注台灣防疫進度。

依照COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的配送，本週，台灣將收到第一批新冠肺炎疫苗，計有20萬劑牛津AZ疫苗。中央流行疫情指揮中心說明，台灣最快會在送達七日後開打；施打第一順位是醫事人員，接序則是中央與地方防疫人員、警察、社福長照人員與軍人。

針對歐洲有醫護施打AZ疫苗後發燒、法國與瑞典接連宣布暫緩施打，指揮官陳時中20日也回應，全球AZ疫苗接種人數尚不多，台灣會依照WHO的接種準則，同步監測國外數據。

此外，台灣推動施打疫苗也預計延續科技防疫的力量。由於疫苗種類多、且多數疫苗需施打兩劑，判讀資訊繁雜；陳時中表示，政府將建立資訊系統，利用健保卡、整合疾管署現有的疫苗系統，判別施打疫苗的種類與時機，提升效率。

除了率先到位的牛津AZ疫苗，總統蔡英文也在臉書上說明多源頭外購的進度，包括COVAX配送的476萬劑其他廠牌疫苗、已簽約訂購的1,000萬劑牛津AZ疫苗及505萬劑默德納（Moderna）疫苗，都預計在五、六月供貨，總計已購得1,981萬劑。

此外，本土疫苗則有高端、聯亞兩家率先進入第二期臨床試驗。桃園市長鄭文燦更在日前透露，高端疫苗預計六月開始供應，國家疫苗隊將持續趕進度，讓國人早日接種疫苗。

#科技防疫 新冠肺炎何時結束？彭博：再等5年

彭博根據全球接種疫苗的狀況預測，世界要再五年才會恢復正常。

疫苗總算問世，但新冠肺炎何時才會走到盡頭？世界還要多久才能恢復正常？

彭博（Bloomberg）建立了全球最大的新冠肺炎疫苗追蹤器（Vaccine Tracker），每日更新全世界的接種進度——目前全球每日施打超過600萬劑疫苗，還需要耗費近五年，接種涵蓋率才會達到75%、達成群體免疫。

追蹤報告也指出，新冠疫苗才開打不久，數據仍不穩定。未來，隨著有更多新疫苗大量生產、加速疫苗流通，極可能更快達到群體免疫的門檻；同時，科學家也仍觀望病毒變異等狀況，是否成為疫苗成效的變數。

此外，也有不少民眾關心，何時才能出國旅遊。疫情期間，國際旅行業者已損失了1.3萬億美元（約36.4萬億新台幣）。但聯合國世界旅遊組織統計，有超過四成的業者認為，2024年才有機會恢復疫情前的國際旅行狀況，想出國旅行的民眾需要再等等。

#精準醫療 個人化精準醫療發展台灣奪亞太第二，這三項表現最好

亞太區第一個「個人化精準醫療發展指標」發布，台灣奪亞太區第二名。

一月底，《經濟學人》（The Economist）舉辦個人化精準醫療體系論壇，並發布發布亞太區第一個「個人化精準醫療發展指標」（Personalised-health-index, PHC Index）。

此指標邀請丹麥哥本哈根未來學研究所（Copenhagen Institute for Futures Studies）及15位跨國專家，分析資訊、服務、技術與政策四面向，評估出各國精準醫療的現況，前三名分別是新加坡、台灣與日本。

指標衡量的結果也顯示，台灣在遺傳諮詢師和健保資料庫兩個數據名列第一。擔任台灣專家代表、台灣大學藥學系臨床藥學研究所兼任教授高純琇則表示，台灣在健保、癌症資料庫與資訊科技三項目表現最好，但申請新藥及健保給付速度則仍須努力。

「全文轉載自未來城市(首批新冠疫苗本週抵台！這五種人最先施打)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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