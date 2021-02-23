趁大樓管理員下班 居檢男騎車偷跑罰30萬

嘉義市陳姓男子居家檢疫期間趁大樓管理員下班，違反規定騎車外出，遭檢舉後處罰鍰新台幣30萬元，因無力繳納，行政執行署今天查扣陳男機車，並允許分期繳納。

法務部行政執行署嘉義分署今天表示，陳男去年11月22日自香港入境，依規定應居家檢疫，但陳男於11月26日夜間利用大樓管理員下班，自行騎乘機車外出，並在隔天清晨5時管理員上班前返回，陳男以為無人發覺，但事後遭檢舉，電梯監視畫面確認外出。

嘉義分署指出，陳男因無力繳納罰款，執行人員今天前往其住處查封一部重型機車。

陳男對於違反居家檢疫一事深感懊悔，他表示，因目前工作為臨時性，無力一次繳清，申請先行繳納2000元，以後分12期繳納，為擔保履行，嘉義分署對男子核發限制出境命令。

嘉義分署表示，截至目前，嘉義分署受理防疫罰鍰案件共有15名義務人，其中6名義務人申請分期繳納獲准，每月皆按時繳納2000元至1萬元不等；另強制執行查封2名義務人的土地，以及休旅車、重型機車，並對7名無財產且常有出國紀錄義務人限制出境。