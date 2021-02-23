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台南新住民入境住非防疫旅館被罰10萬 遭扣存款清償

中央社 / 台南23日電
一名越南籍新住民1月入境，未儘速返家檢疫隔離，反而入住非防疫旅館，遭罰款10萬元。示意圖／ingimage授權
一名越南籍新住民1月入境，未儘速返家檢疫隔離，反而入住非防疫旅館，遭罰款10萬元。示意圖／ingimage授權

台南市越南籍新住民阮姓女子1月入境，未儘速返家檢疫隔離，反而入住非防疫旅館，又拒繳罰款10萬元，行政執行署台南分署依法扣得阮女存款清償。

行政執行署台南分署執行官今天指出，36歲阮女今年1月自越南入境後，未依規定返家檢疫隔離，反而入住非防疫旅館，造成疫情傳播風險，遭台南市政府衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項裁罰新台幣10萬元。

不過，阮女拒繳罰款，全案移送行政執行署台南分署強制執行，台南分署17日收到案件後，隨即完成分案作業，核發執行命令扣押阮女銀行帳戶內存款，扣得10萬元，以清償阮女積欠罰款。

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