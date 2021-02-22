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宴請綠委 蘇貞昌：台灣沒有打疫苗的迫切性

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

行政院長蘇貞昌今晚宴請民進黨立委，針對目前國人最關心的疫苗採購，據與會綠委轉述表示，蘇貞昌在餐敘中指出，台灣目前並無施打疫苗的迫切性，有餘裕觀察各國的疫苗政策與施打情況，來決定未來的疫苗政策，並表示仍在討論周五專案報告的內容。

行政院長蘇貞昌上個月起分批宴請民進黨立委，但受到疫情影響，與部分綠委的餐敘延至春節以後。蘇貞昌今晚與民進黨立委洪申翰、賴品妤、林俊憲、陳歐珀、鍾佳濱、周春米、劉櫂豪、陳瑩，及無黨籍立委趙正宇，偕黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳等，在台大國際會議中心共進晚餐。

鍾佳濱轉述表示，與會綠委在現場非常關心我國何時能取得疫苗，以及現行與其他國家在疫苗上接洽的情況，不過蘇揆守口如瓶，表明各國在國際組織分配疫苗的時候都簽有保密協定，他能講的就一定講，但不能講的，也不要逼他講，「縱使在餐桌上也是一樣」。

鍾佳濱指出，蘇揆提及國外取得疫苗無非是兩大原因，一是要降低確診，二是要恢復正常生活，以以色列為例，目前是疫苗施打率最高的國家，才正討論是否恢復開放圖書館，相較於台灣，早已是正常生活的狀態，確診比例也是全世界最低的國家之一。

鍾佳濱說，蘇揆表達，他國在施打疫苗所追求的兩項目標，台灣已經保持一年多都是如此，反而更有餘裕來觀察不同疫苗的施打反應，台灣也比較有充裕的時間去選擇、採取適合台灣的疫苗政策，而最後重點還是在於國際交流狀態，特別是我國確診案例多為境外移入。

而立法院將於於2月26日開議，當日邀請蘇揆率相關部會首長就針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備，以及百億養豬基金編制執行進行專案報告及備質詢。鍾佳濱說，蘇揆表示，仍在討論當天的專案報告內容。

行政院發言人羅秉成則表示，過去一年防疫成功主要是人民同舟一命，大家在公共衛生也好，或政府在很多措施的做法也好，做的早、也做的好，政策是相當穩定的。他指出，台灣沒有像其他國家一樣，在疫苗的需求上有比較大的迫切性，關於疫苗採購，「國際多元採購，國內積極研發」，如此政策正穩定執行，請國人放心，

羅秉成並表示，攸關疫苗的相關政策，行政院會在周五對國會的專案報告中做詳細說明。

新冠肺炎 COVID-19 蘇貞昌 疫苗

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