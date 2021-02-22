曾染新冠肺炎打1劑疫苗即可？ 陳時中：持續評估

外國研究顯示，曾感染新冠肺炎者接種1劑疫苗即可。疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前各界普遍認為打2劑效果較好，會持續蒐集相關證據並聽取專家意見。

外國最新研究顯示，曾感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的個案只要接種1劑疫苗就能刺激免疫系統對抗病毒，接種第2劑效果反而不大。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中被問到此事時表示，目前無論專家或藥廠都普遍認為接種2劑疫苗，可以達到比較好的免疫效果，對於曾染疫者接種1劑的想法，會請專家持續蒐集相關證據及意見。

指揮中心目前規劃購買3000萬至4500萬劑新冠肺炎疫苗，包括牛津AZ疫苗1000萬劑、莫德納約500萬劑、透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得約500萬劑、國產疫苗約2000萬劑，以及還不確定是否能買到的500萬劑輝瑞BNT疫苗。

即便如此，仍有專家認為4500萬劑疫苗不夠用。陳時中說，疫苗在今年上半年應該都還會是賣方市場，預計下半年會慢慢轉換，未來可能會再洽購其他疫苗，但目前看來，4500萬劑的準備量應該夠。

至於莫德納疫苗何時到貨、洽購BNT疫苗是否有新進度，陳時中說，莫德納預計第二季才會開始供貨；BNT發表聲明後，指揮中心已發文詢問，目前尚未收到回覆。