遭批掩蓋雅各臣談判過程 陳時中：後續都直接與原廠談

美麗島電子報董事長吳子嘉今接受廣播節目專訪時，批評中央流行疫情指揮中心日前說10月26日就中止與香港雅各臣洽談輝瑞/BNT疫苗，是不實說法，後續其實仍開過多次視訊會議。

對此，指揮中心今釐清，由於缺乏法律授權文件，10月26日確實已函覆雅各臣並暫停談判，11月後是德國BNT原廠主動與指揮中心聯繫，11到12月間五次電話會議，除了疾管署同仁外，並無廠商參與。指揮中心與吳子嘉，雙方對於次數以及和誰開會的說法，明顯有出入。

指揮官陳時中查閱視訊會議相關資料後表示，10月16日與會者包括東洋、衛福部、疾管署、疾管署、專家學者、醫藥品查驗中心、德國BNT，視訊討論重點包括疫苗有效性，以及接種相關技術面事宜。陳時中說，雖然已經與東洋談過，但因需要與原廠談技術性資料，所以安排此視訊會議。

陳時中表示，雅各臣去年9月18日開始透過1922、部長信箱表達意願，但不論東洋、雅各臣雅，都要求要有相關授權文件才能往下談。東洋是於11月9日提出具有14天效期的BNT授權，但時間到了雙方仍無法達成合意，所以談判暫停。

陳時中表示，指揮中心10月26日也發文函覆雅各臣，內容指出當時合作備忘錄並無沒有法律拘束力，只是意向書性質，感謝他們提供相關資訊，在對方沒有提出法律授權文件的前提下，就這樣暫停了談判。針對吳子嘉說指揮中心12月初與雅各臣開過八次視訊會議，並詳細指出與會人員，陳時中表示，談判相關人員屬於合約保密範圍，但他證實曾經BNT委託的冷鏈相關公司聯繫過。

吳子嘉所說，12月初曾與雅各臣等廠商進行高達八次會議，並非事實？陳時中說，指揮中心與BNT在8月開過6次會，11月直接跟BNT母公司開過兩次會，也有電郵和電話聯繫，「這些都是直接和BNT聯繫的。」指揮中心發言人莊人祥說，11月11日是BNT主動跟我們聯繫、開始洽談，11到12月之間共五次電話會議，都是跟原廠召開，「除了疾管署同仁之外，沒有廠商參與。」