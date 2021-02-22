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高民調、選雙北市長？ 陳時中：先做好做滿指揮官任期

聯合報 / 記者楊雅棠黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心2月22日14:00記者會出席名單由左到右為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心2月22日14:00記者會出席名單由左到右為中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

衛福部長陳時中去年起因擔任中央流行疫情指揮中心指揮官爆紅，頻頻被點名代表民進黨參選台北市長或新北市長。但陳時中是否會出馬角逐，他今於記者會並未鬆口，只表示「會先把疫情指揮官任期做好做滿」。

根據民進黨1月底的內部民調，陳時中人氣居高不下，滿意度高達73.5%，不滿意度23.6%，且在全國所有地區的滿意度都高達六成以上。

除了各縣市對陳時中評價正面，他在所有年齡層的滿意度也維持高點。其中，20至29歲的民眾，滿意度達81.4％。30至39歲的民眾，滿意度達77.6％，顯示年輕人對陳時中的表現相當肯定。至於其他年齡層，滿意度也維持六至七成以上，幾乎「大小通吃」。

而部立桃園醫院發生院內感染，疫情拉警報後，陳時中的民調仍不受影響，被黨內視為2022年參選雙北市長的超級強棒。

除了陳時中，去年5月卸任文化部長的鄭麗君，也被點名是民進黨參選台北市長熱門人選之一；且鄭麗君近期大幅改組由她擔任董事長的青平台基金會，並網羅政務官及民代出任董事，引發政壇揣測。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 民調 鄭麗君

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