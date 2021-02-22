高民調、選雙北市長？ 陳時中：先做好做滿指揮官任期

衛福部長陳時中去年起因擔任中央流行疫情指揮中心指揮官爆紅，頻頻被點名代表民進黨參選台北市長或新北市長。但陳時中是否會出馬角逐，他今於記者會並未鬆口，只表示「會先把疫情指揮官任期做好做滿」。

根據民進黨1月底的內部民調，陳時中人氣居高不下，滿意度高達73.5%，不滿意度23.6%，且在全國所有地區的滿意度都高達六成以上。

除了各縣市對陳時中評價正面，他在所有年齡層的滿意度也維持高點。其中，20至29歲的民眾，滿意度達81.4％。30至39歲的民眾，滿意度達77.6％，顯示年輕人對陳時中的表現相當肯定。至於其他年齡層，滿意度也維持六至七成以上，幾乎「大小通吃」。

而部立桃園醫院發生院內感染，疫情拉警報後，陳時中的民調仍不受影響，被黨內視為2022年參選雙北市長的超級強棒。

除了陳時中，去年5月卸任文化部長的鄭麗君，也被點名是民進黨參選台北市長熱門人選之一；且鄭麗君近期大幅改組由她擔任董事長的青平台基金會，並網羅政務官及民代出任董事，引發政壇揣測。