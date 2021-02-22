移工檢疫期滿確診已外出 台南公布活動足跡

台南1家人力仲介公司負責人要求5名外籍移工在自主健康管理期間參加教育訓練，其中1人被驗出新冠肺炎陽性，台南市衛生局今天表示，個案活動足跡單純，民眾不必恐慌。

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，為菲律賓籍20多歲男性（案943），於今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，檢出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性。

台南市衛生局調查發現，案943所屬的公司共有5名菲律賓籍員工（含案943）於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於19日上午安排至台南市永康區某大樓接受訓練，昨天決定對公司負責人開罰新台幣1萬5000元。

台南市衛生局疾病管制科長蔡玲珊今天接受媒體聯訪時表示，個案在18日檢疫結束後搭防疫計程車回到台南的移工宿舍，住在單人房沒有外出，19日上午搭計程車前往公司受訓，當天下午被通知確診，由衛生局安排就醫。

蔡玲珊指出，個案足跡單純，大樓也已完成消毒，民眾不必恐慌，衛生局掌握26名接觸者，其中密切接觸者15人須居家隔離，另11人僅短暫接觸且有戴口罩，列自主健康管理。

蔡玲珊指出，外籍移工在居家檢疫結束後自費採檢，依相關規定，在採檢結果未出爐前不能外出，但5人是依公司要求參加教育訓練課程，衛生局認定公司負責人違反傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處以1萬5000元的最高額罰鍰。

有媒體詢問，5名移工是否可認定為5個不同個案分別對公司負責人開罰，以收加重處罰的效果，蔡玲珊表示，將與法制單位研議，並與中央流行疫情指揮中心討論是否加重處罰。