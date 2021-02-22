案943自主管理期間回公司受訓 仲介老闆GG恐罰5次

菲籍移工居家檢疫結束被驗出陽性，但卻在自主健康管理期間，被仲介要求到公司上課受訓，台南市衛生局昨天表示將開罰仲介1.5萬元，被認為罰太輕，衛生局今天表示，主要是法令沒有詳細規範，由於現場有5名都在自主健康管理期間的移工被要求到公司上課，將考慮是否將罰金乘上5倍。

台南市這家仲介公司，在外籍移工結束居家檢疫後，仍需進行7天自主健康管理期間，要求移工到公司受訓，違反自主健康管理不能前往人群聚集之處的規定，同時，外籍移工在居家檢疫結束後，自費採檢，目前相關的規定，在採檢結果還沒有出來之前，也是不能夠外出，衛生局認為，仲介公司明明清楚相關的規定，卻仍然要求移工到公司受訓上課，而且懷疑已經不是第一次，將移交給勞工局查處。

案943為20多歲的菲籍人士，2月3日來台工作，持有搭機前3天的檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間一直沒有症狀，18日當天結束檢疫後，自費採檢，19日卻驗出陽性，由於當天前往公司受訓，該公司所在的大樓管委會20日張貼出相關公告，在網上瘋傳，顯示大樓是一棟位在永康與東區交界處的商辦，造成社區恐慌。

衛生局今天公布案943的足跡，指出個案在18日於外縣市的防疫旅館結束居家檢疫後，搭防疫計程車回到台南市的仲介宿舍，之後就沒有再外出，都待在宿舍裡，隔天早上再搭計程車，司機有戴口罩，前往公司受訓，移工過程也都有戴口罩，過程非常單純，沒有社區感染的疑慮。

衛生局表示，仲介公司人員有提醒老闆，外籍移工仍然在自主健康管理期間，不應該到公司上課，但是老闆仍然堅持要5名菲律賓籍的移工上課，因為老闆也有接觸案943，目前在外縣市居家隔離中，將等到隔離結束，再進一步了解細節。

衛生局表示，目前居家檢疫結束，自主健康管理期間，如果趴趴走，依照傳染病防治法，可以開罰1到15萬元，但是這5名移工，並非自願趴趴走，而是公司要求他們一定要去上課，所以才會開罰公司負責人，依傳染病防治法最高只能發1.5萬元，至於5名移工是否要當成5次違規行為，開罰5次，將再與法制人員討論。