3月解封…外國人可入境

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

因應新冠肺炎疫情的緊張，疫情指揮中心自今年元月起，宣布禁止非本國籍人士入境，這項禁令到了1月底再度延長實施一個月，指揮官陳時中昨（21）日表示，自3月1日起可望鬆綁外籍人士來台禁令。

不過，陳時中仍強調，對外籍人士來台的鬆綁規格，將回到去年12月以前的規範，若要進一步的鬆綁，還需和各部會協商，鬆綁外國人管制措施也是可以期待。

指揮中心昨日召開記者會，陳時中宣布不論是本土還是境外來台都無新增確診個案；針對全球疫情，陳時中也說明，去年11月底全球確診個案為6,200萬人，到了今年1月已突破1億人，短短一個月全球增加3,800萬例，但是之後一個月僅新增1,000萬例，顯示疫情感染人數已大幅往下降。

陳時中表示，3月後邊境管制措施將回到去年12月的規範。而我國自去年12月1日實施秋冬防疫專案，所有入境者不分國籍都須出示搭機三日內檢驗陰性證明，陳時中強調，3月後仍會持續落實一人一戶居家檢疫措施，以避免家戶內的傳染。

陳時中日前指出，3月起有部分防疫限縮政策會延續，包括入境需持有核酸檢測（PCR）陰性報告、一人一戶居家隔離以及強制戴口罩，高鐵台鐵車上禁止飲食是否開放，也在跟交通部最後確認，近日會對外公布。

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