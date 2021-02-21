為何開放自選疫苗廠牌 陳時中曝背後考量

新冠肺炎疫苗將開打，有專家建議強制施打、不選廠牌，但指揮中心卻不打算這麼做。指揮官陳時中認為，不強制打、可選廠牌才能兼顧民眾選擇權，讓疫苗發揮最大功效。

台灣最快將於2月底透過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX），取得首批牛津AZ疫苗約20萬劑，但因AZ疫苗在歐洲不良事件頻傳，外界也擔心在台灣引發拒打潮。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前AZ疫苗在許多國家傳出對於65歲以上族群、變種病毒保護力等都有疑慮，但實際上，各國對於疫苗不良事件都有緊急應變措施，就像韓國去年接種流感疫苗時傳出許多不良反應致死事件，此後新加坡、馬來西亞也祭出暫停措施，但都是「停、聽、看」的過程 ，一、兩週過後等到最新數據出爐後，又再度開始施打，後來也沒有更嚴重的反應。

陳時中說，同樣地，指揮中心在看待AZ疫苗時，就是秉持科學優先的態度，目前法國、瑞典等國已宣布暫緩施打，也是「停、聽、看」，將視後續結果如何，再請專家做相關判定。

為了避免民眾拒絕接種特定廠牌疫苗，有專家建議全面強制施打，也不該開放民眾選擇疫苗廠牌。陳時中指出，從公衛角度來看，不選廠牌、強制施打確實是對的做法，但指揮中心並沒有打算這麼做。

陳時中認為，台灣可以建置很好的資訊系統，並且按照序列先後來、分批施打，這樣的策略既能兼顧民眾的選擇權，也能讓疫苗發揮最大功效。

陳時中也呼籲全民耐心等待，繼續維持公衛防疫措施，當有足夠疫苗時可以即時打，政府會持續聽取專家小組意見，讓效率變高，盡快達到群體免疫，與世界同步。