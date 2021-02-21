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疫苗來台總統帶頭打？陳時中：尊重醫療小組判斷
首批新冠肺炎疫苗最快月底前抵台，總統是否帶頭接種，引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統負責國家重責大任，是否接種將由醫療小組判斷。
台灣最快將於2月底透過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX），取得首批牛津AZ疫苗約20萬劑，但因AZ疫苗在歐洲引發安全疑慮，總統蔡英文、重要政府官員是否帶頭接種，引發各界關注。
陳時中下午在記者會中表示，大家都很關心他是否要打疫苗，他很想說他每一種疫苗都要打，但專家想必不會同意，因此他維持一貫態度，如果大家都想打、疫苗不夠打，他絕對不跟大家搶，但若接種意願不高、疫苗有剩，他一定率先代表打。
至於其他重要官員，陳時中說，行政院長蘇貞昌列在第二優先順位，希望蘇貞昌能打則打；總統是否接種疫苗，陳時中說，會尊重醫療小組的專業意見，畢竟總統負責國家的重責大任，指揮中心會提供安全數據給醫療小組做正確的醫療判斷。
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