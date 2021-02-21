以色列率先解封 陳時中分析關鍵在BNT疫苗

全國近半數民眾接種BNT疫苗的以色列，率先宣布境內解封。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，他分析以色列因大量接種BNT疫苗才看見成效，其他廠牌疫苗仍有待觀察。

媒體報導，以色列是全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種率最高的國家，已有逾49%民眾接種至少第一劑，以國衛生部宣布21日起進入恢復正常生活的第一階段，不僅商店恢復營業，圖書館和博物館也重新開放，但民眾仍需戴口罩和保持社交距離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，目前以色列、塞爾維亞、美國均開始大量接種疫苗，其中以色列14天內共新增5.9萬例個案，近7天2.2萬例，顯示新增個案持續往下降；塞爾維亞14天新增2.7萬例，近7天1.4萬例，個案沒有明顯降低；美國疫苗接種率雖不到10%，但近14天新增114萬例，近7天則降至48萬例，疫情控制狀況也進步很多。

陳時中說，這3國同樣接種大量的疫苗，但疫情好壞卻相距甚遠，其中影響因素很多，包括疫苗效果、公衛措施是否持續等都有影響，接種大概1個月後情況就會漸趨明朗，相關資料對於邊境管制、未來政策擬定有很大的幫助。

陳時中指出，目前雖然還處於混沌不明的狀況，但大膽分析，以色列大量接種輝瑞BNT疫苗，似乎已經看出一些成效，至於其他廠牌疫苗還有待觀察。