新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

我國新冠疫苗已採購AZ／牛津疫苗1000萬劑、莫德納（Moderna）505萬劑和自COVAX平台談定476萬劑，但指揮中心指揮官陳時中表示，再加上「待購買」的BNT疫苗500萬劑，以及國產疫苗，最大量可達4500萬劑；但不會限制民眾施打選擇權，將以「資訊化」方式施打。

陳時中表示，近來有些專家提出不同意見，不應讓大家選擇品牌，應該要強制施打。他認為，這雖在公共衛生上是好事，的確可以提高接種率，但好的資訊系統「雖然麻煩，仍然可以增加效率」，因此不會因為AZ疫苗購買的數量較多就強制大家施打；施打前政府也會公布相關臨床數據，供民眾評估選擇。

陳時中也表示，原先已簽約的廠商和平台，包括COVAX分配的476萬劑、與AZ簽約的1000萬劑，以及莫德納505萬劑，共1981萬劑，加上國產高端、聯亞兩家藥廠預計各至少500萬劑，至少達3000萬劑。

但如果BNT能談成，就會再多500萬劑，且若國產疫苗產線穩定，則朝向500萬劑預採購和500萬劑的開口合約努力，「最多可上看4500萬劑」。

陳時中也表達對國產疫苗的期待。他表示，國產疫苗預採購完全是扶植國內疫苗生產，只要成功就買，另也和跟國外一樣有投資性的，縱使沒有成功，也會給付一些錢。