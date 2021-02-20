AZ疫苗副作用頻傳 台灣醫護施打意願不一

眼看AZ疫苗即將來台，歐洲卻傳出醫護接種後出現發燒等副作用，多國緩打。有醫師認為，只要是政府、WHO選的疫苗就會打，但也有醫師認為台灣疫情平穩，等5月再打較保險。

台灣最快下週將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批20萬劑牛津AZ疫苗，但歐洲多國卻傳出醫護人員接種後出現發高燒、頭痛等副作用，法國及瑞典部分地區已暫緩施打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中雖表示，台灣對此高度重視，也會持續關注國外相關做法和數據，但國內醫護如何看待首批AZ疫苗，備受關注。

中華民國防疫學會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢今天接受媒體電話聯訪時表示，AZ疫苗是腺病毒載體疫苗，透過腺病毒作為載體，將新冠肺炎的DNA帶進人體，誘發免疫反應。

王任賢說，由於腺病毒是活的病毒，可能導致人體出現過敏反應或相關病毒感染後的症狀，是此疫苗最大缺點；反之，正因腺病毒在人體內會繁殖長達1到2週，也會不斷刺激人體產生免疫反應，有機會只打一劑就有效。

至於是否敢打AZ疫苗，王任賢說：「當然會打」，政府、世界衛生組織（WHO）選的疫苗就是好疫苗，疫苗一打就是上千萬人，至少有約20%機率會出現不良反應，以局部紅腫熱痛為主要症狀，但不用過於擔心。

不過，也有醫師對AZ疫苗有不同看法，振興醫院感染科主任李明政認為，醫護打AZ疫苗的意願可能不高，一方面是台灣疫情平穩，醫護不急著現在就接種，而且AZ疫苗開打僅3個月，還不夠時間觀察可能的副作用。

其次，李明政說，根據現有報告，AZ疫苗的效果並不像莫德納疫苗那麼理想，甚至是目前已知效果最差的疫苗，難免會擔心白打一針。

李明政指出，若能等到5、6月，不僅AZ疫苗已觀察半年左右，屆時莫德納疫苗也可能已經來台，到時候再打會比較理想，他個人接種AZ疫苗的意願也不高。