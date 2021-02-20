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藥師願幫打新冠肺炎疫苗 陳時中：依法不可行

中央社 / 台北20日電

首批透過COVAX的AZ疫苗最快2月底抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，可能爭取國航協助運送疫苗，但對於藥師團體表示願幫打疫苗，依法是不可行的。

台灣最快下週將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批20萬劑牛津AZ疫苗，食藥署今天核准緊急使用授權（EUA）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，目前食藥署共完成AZ疫苗的德國、韓國、義大利等3個廠的緊急使用授權，未來出自這3廠的AZ疫苗只要抵台時有附檢驗報告，食藥署都會在7天內完成檢驗封緘，但若沒有相關報告則可能拖到40天。

指揮中心指揮官陳時中也解釋，所有進口疫苗都必須過3關，首先由食藥署評估能否使用，其次為生產廠是否符合要求，第三則是每一批的資料正不正確，台灣簽訂疫苗合約時已告知絕對不能是中國大陸製造的疫苗，其他廠製造的則要經過上述程序層層把關。

根據最新研究，兩劑AZ疫苗若施打間隔拉長至3個月，可望提高有效性，台灣是否跟進調整目前間隔48天的政策。

陳時中坦言有研議空間，但AZ疫苗大多是去年12月10日才開始施打，到現在也才剛剛好3個月，以此方式接種的個案並不多，後續隨接種個案增加，會有愈來愈多數據可參考，屆時將由專家進行研判。

至於AZ疫苗如何運送，陳時中則說，由於AZ疫苗抵台後，根據資料完備程度將進行7天至40天不等的檢驗封緘，還是要看到貨時間才能推估接種時程，目前COVAX委託聯合國兒童基金會（UNICEF）做進行疫苗配送，但由哪家航空公司還沒通知；是否爭取由國航配送，陳時中僅稱，當然有可能，但還是要看配送計畫。

此外，藥師公會全聯會表示願意幫忙施打疫苗，提高接種速度，陳時中則說，根據台灣目前法規，藥師依法不能協助施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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