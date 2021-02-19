「記者是新冠疫苗接種第幾順位？」 陳時中考倒疾管署

我取得新冠肺炎疫苗共2000萬，分別為透過COVAX平台取得的476萬劑、AZ疫苗1000萬，及Moderna疫苗505萬劑，除醫護人員優先接種外，誰能搶先接種各界關注，指揮官陳時中今在記者會上更是用「記者是接種第幾順位？」考倒疾管署，讓發言人莊人祥只能尷尬一笑。

一個問題考倒疾管署，陳時中也幫忙緩頰，「我是幫大家問一下」，再回去研究一下，目前是沒有特別安排。疫苗劑量詳細時間下周確定，國內是如何規劃接種，施打地點、準備情況，疾管署署長、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，已與地方政府串接醫院。

周志浩說，原則上需要超低溫保存，如Moderna疫苗等RNA疫苗，會在醫院施打；可常規保存於2-8度冰箱，如腺病毒載體疫苗的AZ疫苗，就會安排在基層診所或衛生所接種，現在地方已經與醫院洽詢準備合約，同時也準備相關資訊系統，「希望大家能透過預約來施打。」

如果疫苗來台灣後，第一優先是醫護人員，但中央長官以及各縣市首長是第幾順位呢？莊人祥表示，防疫相關人員是第一順位，第二順位是中央及地方政府的防疫人員，第一是維持防疫運作的重要官員，第二是接觸個案第一線防疫人員，第三入境感染者機場協助人員。