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新冠境外+1 印尼籍20多歲男性漁工出關前採檢確診

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳碧珠／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案942)，為印尼籍20多歲男性漁工，今年2月4日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，並無症狀。

陳時中表示，個案於2月17日接受檢疫期滿前採檢，因檢出COVID-19陽性於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計170,312例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含167,810例排除)，其中941例確診，分別為825例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、888人解除隔離、44人住院隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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