桃園醫院升級隔離病房 助收新冠肺炎重症個案

桃園醫院今天起重開大門，逐步恢復營運。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，門、住診將減量營運，並著手升級負壓隔離病房硬體設備，以利收治武漢肺炎重症個案。

衛生福利部桃園醫院1月爆發武漢肺炎院內感染事件，中央流行疫情指揮中心首度成立前進指揮所進駐院內，與病毒展開攻防，此次疫情共造成21人確診、1人死亡，所幸疫情在短短1個月左右便獲得控制，所有人員PCR、抗體檢驗均陰性，今天正式恢復營運。

桃園醫院今天舉行「復原啟動、防疫歸隊」記者會，行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中、桃園市長鄭文燦均到場視察，並和醫護一同合影。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞會後接受記者電話聯訪時表示，桃園醫院恢復營運首日，現場氣氛相當溫馨，醫護紛紛迎接老病人「回娘家」，門診各專科採減量恢復營運，急診也恢復119服務。

羅一鈞指出，近期所有住院病人將採一人一室，罹患發燒、肺炎等傳染性疾病患者則先入住專責病房，原本收治武漢肺炎確診個案的負壓隔離病房將進行硬體調整，暫時不收治患者。

他指出，未來部分隔離病房將增設重症生理監視設備，同時具備加護病房功能，將以收治確診的重症個案為主要任務，避免確診個案在各病房間轉換，以加強分艙分流。

羅一鈞說，醫院恢復營運至3月1日後，將視情況進一步擴大看診量及病人收治量。