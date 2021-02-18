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桃園醫院重啟營運前夕 化學兵群再次大消毒

中央社 / 桃園18日電
部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿36天，指揮中心指揮官陳時中表示，部立桃園醫院明天恢復營運。聯合報資料照片
部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿36天，指揮中心指揮官陳時中表示，部立桃園醫院明天恢復營運。聯合報資料照片

桃園醫院群聚案告一段落，明天將恢復正常營運。桃園醫院今天表示，為了貫徹防疫，今天傍晚由陸軍三三化學兵群再次進行消毒，為重新啟動做好準備。

衛生福利部桃園醫院群聚案於1月12日發生，從院內感染擴散到患者家戶，前後共造成21人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中1人死亡。

中央流行疫情指揮中心7日宣布院內感染風險解除，17日宣布桃園醫院採檢工作都已完成，所有人員PCR、抗體均陰性，經專家實地巡檢後，確認桃園醫院可在19日恢復正常營運。

桃園醫院今天表示，在重啟營運前夕，特別邀請陸軍三三化學兵群再次進駐進行公共區域分層消毒，今天傍晚總計有35名化學兵針對門急診大樓B1至3樓公共區域，以及醫療大樓B1至3樓公共區域、病房6至7樓進行消毒。

桃園醫院明天將舉行「復原啟動、防疫歸隊」記者會，預計包含行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中、桃園市長鄭文燦都將與會參與。

新冠肺炎 COVID-19 部桃 陳時中

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