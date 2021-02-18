桃園醫院重啟營運前夕 化學兵群再次大消毒

全球各地多國已開打新冠肺炎疫苗，台灣的進度也引起外界關注，目前我國規劃採購新冠疫苗約3千萬劑，其中2千萬購自國際疫苗，另外1千萬將購自國產疫苗，目前共取得約兩千萬劑新冠肺炎疫苗，其中透過疫苗全球取得機制（COVAX）平台分配到的476萬劑裡，20萬劑是由韓國生產的AZ疫苗，另外還購入1000萬劑AZ疫苗以及505萬劑莫德納疫苗...

2021-02-18 15:56