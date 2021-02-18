德國BNT願供疫苗 陳時中盼盡速簽約

針對德國BNT藥廠17日晚間透過路透社聲明表示願意提供台灣疫苗，疫情指揮官陳時中18日對BNT的善意表示敬佩，希望盡快將合約完成，而記者問到，之前有提到因為有人從中作梗導致與BNT的合約延宕，是否能說明到底是誰在阻撓？陳時中僅回應，是就自身經歷進行陳述，請各界勿做臆測。

感謝德國提供疫苗

「德國與台灣一直都有頻繁的經貿往來，這次BNT發表聲明願意提供台灣疫苗，也是兩國友好的展現。」陳時中表示，對於BNT透過路透社發聲明承諾要提供台灣疫苗，他非常感謝及感佩，希望能排除萬難儘快簽署合約，繼續完成之前洽談的內容。

記者提問，關於德國BNT願意賣疫苗給台灣，而德國也是車用晶片需求的大國，是否與日前用晶片換疫苗的倡議有關？陳時中指出，台灣的晶片受到全球歡迎是一件好事情，但與疫苗之間的關聯性較低，兩者是各自獨立的事件，BNT釋出善意，我方只希望能將本來的合約完成，未涉及以晶片換疫苗的討論。

不願回應誰從中阻撓

而關於記者提問，資深媒體人趙少康批評指揮中心買疫苗沒有與亞洲總代理上海復星洽談，直接跟BNT洽談，是走後門，且針對日前陳時中提到有人從中作梗，導致與BNT的疫苗購買延宕，這樣的說法太過曖昧，應該直接說清原因。

對此，陳時中回應，「跟總公司洽談是偷雞摸狗、走後門，那什麼叫做正正當當？」以資深媒體人來講，這樣的用詞有點失準，針對到底是誰從中作梗，陳時中僅強調，是針對自身經歷去詳實陳述，請各位不要再做臆測。

新增兩起境外移入

案940為菲律賓籍20多歲女性移工，今年2月3日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，2月16日接受檢疫期滿採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院隔離前均在集中檢疫所，與個案接觸之相關人員皆有適當防護，因此無匡列接觸者。

案941為馬來西亞籍30多歲男性，今年1月31日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案2月15日檢疫期滿後，因公司要求，於2月16日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共8人，包括公司同事及旅館工作人員，因皆有適當防護，列自主健康管理。

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