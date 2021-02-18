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陳時中稱「部桃群聚」是疫情以來最大危機 沈富雄酸：神邏輯

聯合新聞網 / 綜合報導
前立委沈富雄。本報資料照片
前立委沈富雄。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（17）日上資深媒體人周玉蔻的廣播節目，談到新冠肺炎延燒一年多來，碰到最大的危機當屬「部桃群聚」事件。不過對此，前民進黨立委沈富雄諷刺陳時中根本是「神邏輯」，部桃群聚明明就是「誤判」，怎麼會是「危機」？

沈富雄昨日在臉書貼文指出，陳時中說部桃事件「終於」、「徹底」的過去了，「在等中央防疫中心及陳司令官的總結論前，他的幾次談話是我們這些凡人所無法理解的」。接著沈富雄也提出七點從部桃事件來看，陳時中應該改進的地方。

（一）沈富雄指出，陳時中稱「部桃是全台最乾淨的」，但正確的說法應該是，「部桃回到與全台各地一樣乾淨，台灣是無毒的世界，部桃也一樣」。

（二）陳時中對部桃的初步檢討是「分艙分流」有問題，但沈認為，「分艙分流」也許不夠完美，不過影響不大，頂多是指標案例838傳給2人或4人之別而已。

（三）沈富雄說，部桃事件前後一個月期間，以美國疫情為準，修正人口數後，台灣應有確診病例約30萬人，而部桃病例只有21人，這是空前的神蹟，關於這部分防疫做得就很好，不必謙虛。不過沈話鋒一轉，「但陳時中卻畫錯了重點，把它歸功於兩度擴大防火牆的成效，仔細檢視21人的感染路徑，部長之言差矣」。

（四）沈富雄也說，病毒「清零」的意義要好好向國人解釋，可喜可賀應與國人分享。可喜之處何在？台灣一直是處於「無毒」狀態。

（五）再來，沈富雄指出，血清抗體檢測的結果快要出來了，如果抗體呈陽數／確診數趨近1，則台灣的奇蹟更是無人可比，「司令官最好多想一下再開口講故事」。

（六）不只這樣，沈富雄說，陳時中稱「明年春節前後國人可以出國旅遊了」，但為什麼要等一年？不是都早打疫苗了嗎？「是旅遊國怕台灣旅客，還是你怕台灣旅客帶回病毒？」沈續指，陳時中口中的變數是病毒變種，果真，那就真的是遙遙無期了，「司令官的思維可以如此保守悲觀嗎？」

（七）由於陳時中在周玉蔻電台專訪時說，部桃院內感染事件是一年來「最大危機」，而最緊張的時刻是1月18日成立前進指揮所那一天，讓沈富雄批評他，把「誤判」說成「危機」，「真是太神了」、「陳時中的神邏輯」。

新冠肺炎 COVID-19 沈富雄 陳時中

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