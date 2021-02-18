全球10月難解封 陳時中：年底可望局部有機會

公衛專家以疫苗接種狀況推估，全球可望於10月底解封。疫情指揮中心指揮官陳時中認為，10月疫情應會趨於樂觀，但因疫苗分配、病毒變異等因素，年底有機會局部解封。

台大公衛所教授陳秀熙研究團隊分析指出，全球已有60個國家開打疫苗，本月平均每星期打掉4200萬劑，若再加上嚴格防疫措施，推估全球可望於今年10月底解封，明年則可終結疫情大流行。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，10月底全球疫情應該是會趨於樂觀，但他個人認為10月應該還不會全面解封。

陳時中進一步說明，以目前現況來看，病毒變異速度很快，可能會留下一些難以控制的情況，疫苗也可能無法進行公平性地分配，許多經濟狀況較差的國家在疫苗分配上恐怕會落後，可能要到6月以後才可能陸續取得疫苗。

陳時中說，目前現有疫苗大多要打2劑來推估，全球疫情不太可能在10月就解封，因此他認為到年底比較有可能局部解封，明年初全面解封機會較高，但仍要看COVAX疫苗分配、病毒變異狀況。