新冠肺炎自費採檢費 陳時中：須尊重醫院成本

國民黨立法院黨團今天表示，衛福部長陳時中去年承諾調降新冠肺炎自費採檢費，但部立台北醫院卻未調降。陳時中說，部立醫院已調降至新台幣5000元，費用仍須尊重醫院成本。

國民黨立法院黨團上午舉行「陳時中大部長，新冠檢測說好的4500元呢？」記者會，並於會中指出陳時中去年承諾新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）自費檢測費將由7000元降為4500元，但目前部立台北醫院的檢測費仍未調降，希望陳時中盡快兌現承諾。

對此，有媒體在中央流行疫情指揮中心記者會詢問調降時程。陳時中表示，部立醫院的自費採檢費用原本是7000元，目前已經調降到5000元。

他也強調，相關費用還是必須尊重醫院成本，而採檢費用的標準審核權責是在地方衛生局。