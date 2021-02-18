買疫苗遭阻　孫大千：外力是上海復星或民進黨某派系？

衛福部長陳時中表示採購輝瑞、BNT研發新冠肺炎疫苗500萬劑因中國大陸壓力生變。前立委孫大千今在臉書質疑，只要是輝瑞、BNT疫苗，就算透過上海復星集團採購又有什麼大不了？難道民進黨意識形態遠高過台灣人民健康安全？

孫大千質疑，究竟採購過程中是透過哪幾個廠商？是誰把這些廠商介紹給疫管署的？和某位民進黨立委有沒有關係？

孫大千也提到，陳時中所謂的「因外力介入，最後生變」，「外力」指的究竟是上海復星，還是民進黨內的某一個派系？最後破局的原因，是不是因上海復星不願意圖利民進黨內某一派系，不想涉入台灣的政壇弊案？

孫大千說，衛福部明明購買的就是同一種疫苗，為什麼要排除東洋，而改由其他廠商擔任中間人？東洋當時是否有承諾政府會負擔冷鏈設備的建構經費？若有又怎麼會說當時的冷鏈技術跟不上？陳時中把話說清楚真有這麼困難？