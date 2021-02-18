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新冠境外+2 馬籍無症狀男出關隔天自費採檢才被發現

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案940、941)，分別自菲律賓及馬來西亞入境。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案940、941)，分別自菲律賓及馬來西亞入境。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案940、941)，分別自菲律賓及馬來西亞入境。馬來西亞籍30多歲男性檢疫期滿，因公司要求於2月16日至醫院自費採檢，才於今日確診。

陳時中表示，案940為菲律賓籍20多歲女性移工，今(2021)年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，2月16日接受檢疫期滿採檢，於今日確診。

衛生單位調查，個案檢疫期間，於2月13日出現嗅覺及味覺異常情形。由於個案發病前2天至住院隔離前均在集中檢疫所，與個案接觸相關人員皆有適當防護，因此無匡列接觸者。

案941為馬來西亞籍30多歲男性，今年1月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案2月15日檢疫期滿後，至其他旅館自主健康管理。

陳時中說，因公司要求，於2月16日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共8人，包括公司同事及旅館工作人員，因皆有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計169,615例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,989例排除)，其中940例確診，分別為824例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、886人解除隔離、45人住院隔離中。

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