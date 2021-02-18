整理包／台灣採購到哪些疫苗 到貨時間、防護力、副作用一次看

全球各地多國已開打新冠肺炎疫苗，台灣的進度也引起外界關注，帶大家一起來了解，台灣目前採購到的疫苗種類、到貨時間，與防護能力比較。

統計目前台灣共取得約3千萬劑疫苗，共透過三種管道，分別是疫苗全球取得機制（COVAX）平台分配到的476萬劑，自行向藥廠購買的1000萬劑AZ疫苗以及505萬劑莫德納疫苗，及預購國產疫苗約一千萬劑。

1.COVAX分配

‧476萬劑：到貨時間2月至6月間，首批20幾萬劑AZ疫苗（韓國疫苗廠生產），最快2月底到貨、3月開始施打。

2.向廠商訂購

‧1000萬劑牛津/AZ疫苗：5至6月

‧505萬劑莫德納（Moderna）疫苗：5至6月間分批到貨，將分送至22縣市的冰箱儲存

備註：‧輝瑞/BNT疫苗：原先破局，BNT 17日晚間透過電子郵件發布聲明，承諾將向台灣提供疫苗。

3.國產疫苗

國內的疫苗廠總共有3家，分別為國光生技、高端疫苗、聯亞生技。目前已和其中一家進入二期的疫苗廠達成共識，簽訂購買5百萬劑，以及5百萬劑的開口合約。

根據媒體報導，簽訂500萬劑國產疫苗合約指的是聯亞生技，而500萬劑開口合約，將視目前進入第二期人體臨床試驗的高端及聯亞疫苗。但對於記者詢問，陳時中不願意公布廠商名稱。

防護力：

綜觀目前3支普遍獲各國使用的疫苗，莫德納疫苗、輝瑞BNT的三期臨床試驗顯示保護力達94-95%。

AZ疫苗方面，整體保護力平均約70%，先前臨床實驗中，發現接種間隔時間不同，防護力差距滿大，相隔分別23天和28天，防護力分別為62%和90%，但都是在第1劑之後的42天，產生防疫效果。隨後續新的資料陸續加入，也有一些紀錄顯示在對抗武漢肺炎南非變異病毒株上，功效顯著降低，對於輕度到中度感染僅有極小保護力，目前南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫，顯示AZ相關數據持續在變動，但3支疫苗對於重症防範效果都不錯。

目前台灣確定獲得AZ、莫德納疫苗，外界好奇優先接種的醫護是否可選擇廠牌。陳時中說，未來疫苗會按各族群優先順序開放接種，一個族群沒打完就往下繼續開放，若再有新的疫苗進來，仍然維持原本的優先順序，如果第一次對疫苗有疑慮、想晚點打也沒關係，優先順序都保留著。

副作用：

輝瑞/BNT疫苗、牛津AZ疫苗及莫德納疫苗，都是施打兩劑，價格的部份，AZ疫苗最便宜，每劑約台幣100員，莫德納則最貴，每劑最貴可以高達1千元。

副作用部分，3家藥廠所公布的報告中，只有少數病人出現疲累無力、頭痛等副作用，嚴重副作用的發生率甚低。

去年宣布，台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過COVAX取得，並再洽購1000萬劑AZ疫苗以及500萬「其他廠牌」疫苗，但這500萬劑疫苗究竟是什麼廠牌、何時簽約，遲遲沒有下文。

2月17日指揮中心指揮官陳時中接受電台專訪時首度證實，原先的500萬劑就是輝瑞BNT疫苗，早在去年就和德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，由於BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國的上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入，才遲遲未公布廠牌，但還是因外力介入，最後生變。

不過今天出現轉折，路透報導，BNT公司承諾將向台灣提供疫苗，BNT和上海復星公司簽署協議，上海復星被授權專賣BNT研發的新冠疫苗，專賣地區包括中國大陸、香港、澳門和台灣，但上海復星必須給BNT公司8500萬美元（約台幣23億7581萬元）的授權費，並投資5000萬美元（約台幣14億元）給BNT公司。

下午疫情記者會，陳時中也證實BNT17日晚間透過電子郵件發布聲明，承諾將向台灣提供疫苗，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「我們當然是歡迎」。針對劑量是否是之前沒簽約成功的500萬劑，陳表示，本來上次合約已經要完成，各方面合約內容都已達成共識，只是我們送過去的合約有受到延宕，既然現在有表達善意，希望原來的合約可以繼續完成，劑量上和原來一樣。簽下來再跟大家報告。

疫情指揮中心指揮官陳時中多次公開講述「不會購買中國疫苗」，近日卻提及如果有人對中國疫苗有興趣可推薦。面對疫苗不排除任何可能性，如果很多人願意打就會修法。鬆口考慮中國疫苗，態度明顯大改變，但陳時中18日表示自己態度沒有變過，「不是說一定要買。」

陳時中強調，指揮中心對各國疫苗採購的態度一直是「安全有效、可以買、有人用」，且需經專家同意，中國疫苗不是說一定要買，「我們的態度沒有變過。」