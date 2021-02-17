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陳時中表明年春節可期待出國旅遊 網：真的有人會嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中表示明年春節可期待出國旅遊，有網友憂心，「真的有人會馬上出國嗎？」。圖為桃園機場第2航廈出境大廳。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
陳時中表示明年春節可期待出國旅遊，有網友憂心，「真的有人會馬上出國嗎？」。圖為桃園機場第2航廈出境大廳。聯合報系記者陳嘉寧／攝影

全球新冠肺炎疫情延燒一年多，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，至今各國陸續開打疫苗，而國內也將在近期開始施打，所以明年春節可期待出國旅遊。不過有網友對此表示憂心，有些國家推疫苗護照和檢疫證明就可以出國，但「真的有人會馬上出國嗎？」

原po在ptt貼文發問「真的解封就敢出國嗎？」原po表示，現在全球疫情雖然已經趨緩一些，包括英國、美國等多國已經開始施打疫苗，未來對於解封出國基本上是可以期待，而且有些國家已經開始推行疫苗護照和檢疫證明就可以出國，但原po對於這些相關措施心中還是怕怕的，想說「真的有人會馬上出國嗎？」

網友在看完貼文後，紛紛留言回應「疫苗都打了還不敢出國，那是打心酸的喔」、「敢阿，我有繳健保」、「剛解封一定一堆爆發性出遊」，但也有網友表示「半年內各國都無確診才有可能開放，慢慢等吧」、「今年夏天解封，明年過年才能出國」、「2年真的不用想啦，明年過年太樂觀了」，更有網友唱衰「肯定一堆智障搶著跑出去，然後第二波爆發」、「預測 5年內都別想出國」。

新冠肺炎 COVID-19

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