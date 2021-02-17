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「五福臨門」落空…境外+1 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性
指揮中心指揮官陳時中「五福臨門」希望落空，陳時中今宣布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案939)，為本國籍50多歲女性，長期居住美國，10月21日在美國當地檢出陽性，美國家中自主隔離，於去年11月27日返台探親，今(2021)年2月15日至醫院自費採檢陽性。
陳時中表示，案939於2019年6月自台灣出境，去年10月17日曾出現喉嚨不適情形後確診，11月14日及18日兩次檢驗結果皆為陰性，於去年11月27日返台探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。
陳時中說，個案因出境需要，今年2月15日至醫院自費採檢，並於今日確診(Ct值35，次日再驗核酸為陰性，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計168,862例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,357例排除)，其中938例確診，分別為822例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、879人解除隔離、50人住院隔離中。
指揮中心監測資料顯示，全球累計109,445,363例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,853,992例、印度10,925,710例、巴西9,921,981例、俄羅斯4,099,323例及英國4,058,468例為多；病例中2,424,264例死亡，以美國496,921例、巴西240,940例、墨西哥174,657例、印度155,813例及英國118,195例為多。
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