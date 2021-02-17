鄭文燦：專家再勘察 桃園醫院可望2月19日恢復營運

桃園醫院群聚案告一段落，桃園市長鄭文燦今天表示，中央疫情指揮中心專家今天將再勘查桃園醫院，若評估無虞，19日會有重新營運的典禮，他會出席給予桃園醫院支持。

鄭文燦今天舉行防疫專案會議時表示，今年春節各醫院流感和腸病毒案件都變少，醫院能量充分，以初一到初三為例，過去約有超過3500件急診量，今年約僅2000件，可見因為防疫的需求帶來公共衛生的改變，改善健康環境的營造。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，今年的流感人數是大幅下降，包括腸病毒、急性腸胃炎，跟往年相比也案例減少，醫院的急診人數也較往年減少了3成左右，住院也多半能夠順利出院，全市住院量大概是在2500人，可說春節的醫院聯防調度是成功的。

鄭文燦說，桃園醫院在春節期間大概留守的1/10的人員，進行復原前的準備工作，如果中央流行疫情指揮中心專家實地勘查後，確定桃園醫院的分艙分流、實名制登記的電子化等作業都可以完成，「我會在19日到桃園醫院，出席重新營運的典禮」，希望給桃園醫院更大的支持。

鄭文燦也說，春節後將面臨開學，今年的開學是在22日，全市700多所學校和幼兒園要進行消毒計畫，目前已經進行了一半，將在開學前完成；至於部分因疫情的限制性措施，大致上都進行到2月底，3月開始要如何調整將再行討論。

鄭文燦也說，由於桃園燈會已經取消，原先製作的30萬盞小提燈發給各里市民，2萬盞會發送給各個旅館，讓來桃園的遊客能更認識桃園。