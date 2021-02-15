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越南確診案例 陳時中：在台感染可能性相對低

中央社 / 台北15日電
越南13日通報新增境外移入新冠肺炎疫情中，有一名確診者來自台灣。圖／指揮中心提供
越南13日通報新增境外移入新冠肺炎疫情中，有一名確診者來自台灣。圖／指揮中心提供

越南13日通報新增境外移入新冠肺炎疫情中，有一名確診者來自台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，因親密接觸者血清檢驗呈陰性，在台染疫的可能性相對低。

越南13日晚間通報新增49例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例；另有4例境外移入病例，其中1人是39歲台籍女性。

指揮中心指揮官陳時中日前表示，有可能是偽陽性、在集中檢疫所感染、或是台灣無症狀感染者，在境外被查出。但不論如何，只要有輸出國外的案例，就會當作本土個案進行疫調，一有可能發生就會立刻圍堵跟隔離。

指揮中心今天下午召開記者會，陳時中表示，雖然還沒與該名確診者正式聯繫，但根據目前查得資料，她1月26日在台灣檢驗是陰性，1月28日入境越南時檢驗也是陰性，直到2月11日才檢驗出陽性，檢疫14天期滿於2月13日檢驗也是陽性。

陳時中表示，該女在台灣主要是一個人居住，在國內的最後2週沒有上班。她的親密接觸者，經病毒核酸PCR和血清檢驗，也都呈現陰性。

陳時中解釋，由於該女1月26日、28日檢驗都是陰性，研判即便是在台染疫，傳染給別人的可能性也相對非常低。

至於是否有可能在台被其他人感染？陳時中指出，該女在台最後兩週基本上都是「獨居」，出門也只有一名親密接觸者，且後來檢驗也是陰性，在台被傳染的可能性低，「但沒有辦法完全排除有任何微小的相關傳染源，不過可能性很低。」

陳時中也提到，該女自述在飛機上都遵守防疫規定，把口罩戴好，且沒有喝水、上廁所，只有在到達目的地時，於機場脫下口罩吃東西。不過指揮中心研判，短暫脫下口罩被感染的可能性不大，且越南本身確診案例也算少。

至於是否可能在越南的檢疫旅館被感染？陳時中說，也很多可能性都不能被排除，她所居住的旅館，在那段時間只有她一人確診。但越南旅館的管理比較不像台灣那麼嚴格，有相對「混居」的可能。

新冠肺炎 COVID-19

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