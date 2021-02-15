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部桃恢復營運日程出爐 陳時中樂觀估最快19日復工
今天是大年初四開工日，部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿34天，指揮中心指揮官陳時中農曆年前曾說明，部桃重新運作需待年後，如今新年連假已進入尾聲，陳時中表示，樂觀預估部桃最快可能在本月19日恢復正常營運，被問及復工條件，陳僅說，「目前看上去沒什麼問題。」
指揮中心昨說明部桃恢復運作規劃，預計本月15日也就是今天，部桃清零計畫一階段血清抗體1人要進行二採，本月16日部桃清零計畫二階段血清抗體1人要進行一採，17日將開會討論部桃復原計畫，18日由專家實際走訪部桃。
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