守住「3零」 年初四陳時中公布我新冠疫情無增病例

台灣近日連兩日無本土及境外移入個案，指揮中心指揮官陳時中今下午在臨時記者會中公布，今台灣再次守住「加零」，大年初四我新冠疫情無增病例，是繼去年10月25、26、27日連三天無新個案，睽違109天再次三零。

部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿34天，隔離共4346人，目前醫院接觸者已無人在隔離，社區接觸者845人隔離中、回溯高風險期進行居家隔離者3501人，目前共3421人陰性，其餘結果等待中。過年之餘，上一波第一階段血清抗體有1人檢驗中，預計今日進行二次採檢。