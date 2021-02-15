聽新聞
test
0:00 / 0:00
開工日守睽違109天的新冠「三零」？ 陳時中14：00說明
今天是大年初四，也是新的一年的開工日，各界關注國內今是否也可無新冠肺炎確診個案，台灣連兩日無本土及境外移入個案，若今可再守「加零」，是繼去年10月25、26、27日連三天無新個案，睽違109天再次三零，指揮中心今上午公佈，指揮官陳時中將於14：00舉行記者會說明。
部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿34天，過年之餘，上一波第一階段血清抗體有1人檢驗中，預計今日進行二次採檢，第二階段部桃專案清零計畫，應採1759人，已採1758人、均陰性，1位待採檢，預計2月16日採檢。陳時中農曆年前曾說明，部桃重新運作需待年後，如今新年連假已進入尾聲，重啟條件勢必成為今記者會關注焦點之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言