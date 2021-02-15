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開工日守睽違109天的新冠「三零」？ 陳時中14：00說明

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開工日守睽違109天的新冠「三零」？ 陳時中14：00說明

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
今天是大年初四，也是新的一年的開工日，各界關注國內今是否也可無新冠肺炎確診個案，指揮中心今上午公佈，指揮官陳時中將於14：00舉行記者會說明。圖/指揮中心提供
今天是大年初四，也是新的一年的開工日，各界關注國內今是否也可無新冠肺炎確診個案，指揮中心今上午公佈，指揮官陳時中將於14：00舉行記者會說明。圖/指揮中心提供

今天是大年初四，也是新的一年的開工日，各界關注國內今是否也可無新冠肺炎確診個案，台灣連兩日無本土及境外移入個案，若今可再守「加零」，是繼去年10月25、26、27日連三天無新個案，睽違109天再次三零，指揮中心今上午公佈，指揮官陳時中將於14：00舉行記者會說明。

部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿34天，過年之餘，上一波第一階段血清抗體有1人檢驗中，預計今日進行二次採檢，第二階段部桃專案清零計畫，應採1759人，已採1758人、均陰性，1位待採檢，預計2月16日採檢。陳時中農曆年前曾說明，部桃重新運作需待年後，如今新年連假已進入尾聲，重啟條件勢必成為今記者會關注焦點之一。

新冠肺炎 COVID-19

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