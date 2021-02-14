馬英九籲不稱「武漢肺炎」 陳時中：指揮中心用COVID-19

前總統馬英九呼籲不要再稱武漢肺炎，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，指揮中心都已使用COVID-19，但俗名要怎麼稱呼，只要沒有污辱性，不會有什麼意見。

大年初三再傳好消息，陳時中今天表示，今天沒有新增新冠肺炎病例，即連續兩天，不論是境外或本土個案都沒有新增案例；也是睽違78天以來，首次連續2天沒有新增案例。

前總統馬英九日前提出意見不要再用「武漢肺炎」字眼，對此，陳時中今天在記者會中表示，指揮中心的名詞已都開始改用COVID-19。

陳時中表示，一開始使用武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，主要是這項疾病產生強烈威脅，而且是從中國武漢華南市場開始，嚴重也是從封城時開始。

至於使否會強制要求國內統一使用新冠肺炎或COVID-19，陳時中說明，疫情指揮中心不會強制。他指出，討論事情時有學名跟俗名，指揮中心的名詞現在用的就是COVID-19，但俗名要怎麼稱呼，只要不是污辱性言詞就不會有什麼意見。