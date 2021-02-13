「佳玲」回娘家！二月首度加零 今無新增新冠肺炎確診個案

中央流行疫情指揮中心宣布今日沒有新增新冠肺炎確定病例，指揮中心僅發布短訊，敬祝全國民眾新年快樂。據統計，目前國內累計16萬7278例新型冠狀病毒肺炎相關通報，當中16萬4356例已排除，當中937例確診。

確診固案包括821例境外移入、77例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明。另有一例(案530)移除為空號，為事後發現檢體有誤。確診個案中共有9人死亡、截至昨天為止，有859人解除隔離、69人住院隔離中。