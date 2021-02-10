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疫苗簽約 蔡總統：幫指揮中心和防疫國家隊按個讚

中央社 / 台北10日電

總統蔡英文今天表示，指揮中心正式宣布：已和美國製藥廠莫德納（Moderna）簽署505萬劑的新冠肺炎COVID-19）疫苗供應合約，預計今年第2季開始供貨。「505萬劑疫苗簽約了，請大家為指揮中心和防疫國家隊按讚。」

疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，台灣已買到505萬劑莫德納疫苗，預計5、6月間分批到貨，將分送至22縣市的冰箱儲存，目前也和1家國產疫苗廠簽500萬劑購買合約，可期待性高。

總統傍晚在臉書發文表示，在各國都積極取得疫苗的此刻，能簽下大規模的供應合約，靠得是政府團隊跨部門的合作和努力。接下來，台灣也會採取多源頭外購和國內研發雙軌並行方式，確保台灣能擁有足夠的疫苗。

蔡總統說，農曆春節假期，為大家帶來好消息，也感謝所有繼續待在崗位上，守護台灣人民的防疫國家隊。

新冠肺炎 COVID-19

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