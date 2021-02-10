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桃園醫院高層發信 籲同仁加入高端疫苗試驗

中央社 / 桃園10日電
衛福部桃園醫院群聚事件警報解除，昨天白天看診、領藥人潮陸續回流。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影
衛福部桃園醫院群聚事件警報解除，昨天白天看診、領藥人潮陸續回流。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

桃園醫院新冠肺炎院內感染風險解除，桃園醫院高層今天對內發布公開信表示，員工抗體檢測全數陰性，呼籲院內同仁加入「桃園醫院同仁優先的高端新冠肺炎疫苗試驗」。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心7日宣布院內感染風險解除。

桃園醫院高層今天對內發布一則公開信，信中表示，去年桃園醫院承擔全台1/4的確診新冠肺炎病人收治，今年又歷經1個月的院內群聚感染事件，大家都辛苦了。員工抗體檢測全數陰性，也再次確認，本院的同仁歷經這一整年的疫情直到1月前，未曾發生院內感染。

該高層表示，他將率先加入桃園醫院同仁優先的高端新冠肺炎疫苗試驗，也請有意願的同仁一起挽起袖子，可填寫專用意願書，會有臨床試驗專人聯絡；此信件內容獲得院方證實。

高端疫苗研發的候選疫苗為重組蛋白疫苗（MVC-COV1901 vaccine Injection），也是國內首支和美國國家衛生研究院（NIH）合作開發的疫苗，去年9月底正式展開第一期臨床試驗，12月底率先進入二期臨床試驗，預計將收案3700人，桃園醫院也是參與二期臨床試驗的醫院之一。

新冠肺炎 COVID-19

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