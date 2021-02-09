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海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

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海巡署邀請來台美籍人士確診 莊人祥證實14人居家隔離

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
海巡署上月中旬曾邀請美籍人士來台洽公，傳出該名人士遭確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間證實此事。記者邱宜君／攝影
海巡署上月中旬曾邀請美籍人士來台洽公，傳出該名人士遭確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間證實此事。記者邱宜君／攝影

海巡署上月中旬曾邀請美籍人士來台洽公，傳出該名人士遭確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間證實此事，該名確診者為案920，是美國籍60多歲女性，最初匡列需居家隔離對象已經包含海巡署接觸人員，總共約14人。

莊人祥指出，案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在台洽公，預計2月6日返回美國，2月3日至醫院採檢，於4日確診。已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。經評估該案應於美國就發病，來到台灣已經無傳染力，整體風險不高。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

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