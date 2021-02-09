陳時中：台管制少發生率低 公費採檢就能堵疫情

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣精準防範新冠肺炎，且公費採檢足以防堵；相比國際，台灣相對管制較少、病例累積發生率較低，後續不可鬆懈，挑戰仍大。

陳時中下午在記者會發布年前抗疫報告，報告指出，台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫成績在國際評比名列前茅，但仍不可鬆懈。疫苗取得有進展，持續加速進行；未來挑戰仍嚴峻，須全民合作度過。

他說，台灣目前確診933人，每10萬人確診數為4人，國際每10萬人確診數為1384人；台灣每10萬人口死亡數0.04人，在國際公開資料174國中，排名第171。

台灣依靠精準防疫策略，陳時中表示，14天內透過機場採檢、居家隔離/檢疫發現率0.12％；自主管理期間被驗出者為0.02％，超過21天才驗出為0.002％。

他說，公費採檢陽性率為0.51％，自費採檢陽性率為0.09％，自費採檢陽性個案核酸檢測Ct值分布多在27以上，小於27僅2例，1人是在機場自費採檢陽性通報，另一人是自主健康管理期間自費檢驗，病毒培養陽性，顯示公費採檢足以防堵。

比較國際施打疫苗前、後疫情，陳時中表示，以色列為例，每10萬人打80人，近日疫情開始往下降，後續可觀察疫苗及疫情控制效果；有打疫苗的英國、法國、美國與德國，英國疫情往下降，看起來是嚴格執行防疫影響；法國本來防疫較嚴，打疫苗後開始變鬆，疫情沒下降，可能與放鬆政策抵銷疫苗效果有關；美國近期疫情下降；德國執行嚴格防疫。

至於沒打疫苗的日本、韓國、新加坡及香港，陳時中說，日本覺得情況嚴重，採嚴格措施，近期開始趨緩；韓國後來也採嚴格防疫，開始產生效果；香港近期採嚴格防疫；新加坡疫情持續，相關防疫還沒看到效果。

他說，以各國防疫政策嚴格指標比較，台灣相對沒那麼嚴，但還是達到很好防疫效果。許多國家嚴格指標都是高高低低，有疫情出現時就變嚴，而各國嚴格程度、效果不同，跟執行有效性與人民配合度有關。