桃園醫院群聚確診者已3人解隔 2重症狀況改善中

衛福部桃園醫院護理師（案863）家族7人染疫，指揮中心今天說，案863身體狀況不錯，心理關懷持續進行；部桃21個確診者已有3人解除隔離，有2人還在加護病房，但狀況持續改善。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會宣布，國內新增1例本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例（案934），為案863、864、865、907、909及910的家人。先前這個家庭群聚已6人染疫，照顧染疫長輩的案934如今也確診，是桃園醫院群聚事件的第21例。

外界關心案863的健康和心理狀況；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，863身體狀況不錯，後來核酸檢驗Ct值很大，接近解除隔離狀態。心理輔導從一開始醫院就啟動，部桃也有長官跟同仁、心理專家透過電話提供諮詢和心理建設，主治醫師說狀況大致良好。

張上淳也說，案863的其他家人，除了婆婆確診當天就過世，公公有一些肺炎狀況，但目前為止控制還不錯，其他人情況都很好，有2人接近解隔離標準。

整體部桃群聚確診者狀況，張上淳表示，相關個案在9日上午已有3人解除隔離、2人快要解除隔離。之前說2人屬於重症在加護病房，但昨天為止，他們還在加護病房，但身體狀況、肺炎，一直在改善中。

外界也關心今天才確診的護理師大姑（案934）是否有院外足跡；陳時中說，案934第一時間請她在醫院隔離，因為群聚風險，多次採檢都是陰性，因此讓她回去居家隔離，沒有到社區。在隔離期間想請假奔喪，經過標準程序採檢出陽性。

指揮中心發言人莊人祥說，案934在1月19日因案864開始隔離，之後又因為其他家人確診，一直持續隔離狀態，沒有社區活動足跡。